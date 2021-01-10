Симферополь, , 12:10 — REGNUM В Республике Крым за прошедшие сутки подтверждено 213 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 10 января. Сутками ранее сообщалось о 204 новых носителях.

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«За 9 января на территории Республики Крым зарегистрировано 213 случаев коронавирусной инфекции, в том числе семь случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 174 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два случая завозные», — сообщили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Крыму подтвердился 27 581 случай заражения коронавирусом, выздоровели 21 820 человек, скончались 591 человек — девять смертей зарегистрировано за минувшие сутки.