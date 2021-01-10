Краснодар, , 12:05 — REGNUM Отправка и приём рейсов отложены в аэропорту Краснодара утром 10 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на онлайн-табло. Причиной стал сильный снегопад, который обрушился утром 10 января на город.

Снегопад Дарья Антонова © ИА REGNUM

На 15:00 и позже перенесена отправка всех утренних рейсов — в Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Минеральные Воды, Астрахань, Новосибирск. Также перенесено время прилёта ряда утренних рейсов.

Сильный снегопад обрушился на Краснодар утром 10 января, по прогнозам синоптиков, снег будет идти весь день.