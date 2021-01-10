Ростов-на-Дону, , 12:03 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки скончались ещё девять пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 января.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались пять женщин в возрасте от 67 лет до 91 года, и четверо мужчин в возрасте от 57 лет до 81 года. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии число жертв COVID-19 в Ростовской области достигло 2 тыс. 208 человек.

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