Тбилиси, , 12:39 — REGNUM Сотрудники полиции в Грузии за прошедшие сутки выписали 877 штрафов за нарушения ограничений по профилактике пандемии. Об этом 10 января сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Полиция Грузии контролирует режим самоизоляции Police.ge

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

По данным министерства, сотрудники полиции задержали 104 человека за нарушение комендантского часа и правил изоляции. За это им выписали штрафы в размере 2000 лари (около $600). Также 773 человек были оштрафованы на 20 лари (около $6) за то, что не соблюдали масочный режим.

В МВД призвали население соблюдать установленные карантинные ограничения.

Стоит отметить, что в Грузии на новогоднюю ночь и в ночь на Рождество отменяли комендантский час. Также в период с 1 по 9 января в МВД не сообщали о штрафах за нарушения масочного режима и других каранинных мер.

Читайте ранее в этом сюжете: Членов православной патриархии в Грузии срочно проверили на коронавирус