Ростов-на-Дону, , 11:57 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 389 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 января. Накануне было подтверждено 395 случаев COVID-19.

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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 53 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост зарегистрирован в Ростове-на-Дону (157) и Батайске (13). Почти 23% заболевших COVID-19 — люди старше 80 лет, 5,65% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 55 тыс. 565 человек.

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