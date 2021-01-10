Севастополь, , 11:54 — REGNUM В Севастополе за прошедшие сутки подтверждено 98 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 10 января в пресс-службе правительства города. Сутками ранее, 9 января, сообщалось о 93 новых пациентах.

ПЦР-лаборатория в Севастополе Sevdz.ru

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«По состоянию на утро 10 января зарегистрированы 98 новых случаев заболевания COVID-19. 71 человек выписан после выздоровления. Умерли семь человек в возрасте от 36 до 88 лет. Во всех случаях течение болезни осложнялось тяжёлыми хроническими заболеваниями», — сообщили в пресс-службе.

За весь период пандемии в городе подтверждено 7 658 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6 967 человек, 283 скончались. В стационарах на 10 января проходят лечение 240 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм — 252 человека.