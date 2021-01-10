Волгоград, , 12:05 — REGNUM В Волгоградской области 10 января подтверждён 261 случай заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество выявленных носителей инфекции в регионе превысило 38 тысяч, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 38 тыс. 038 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 36 тыс. 126 человек, из которых 253 выписаны после лечения за минувшие сутки.

Зарегистрировано пять летальных исходов. Таким образом, от осложнений на фоне инфекции, скончались 507 пациентов.