Рязань, , 12:03 — REGNUM Ещё 125 носителей коронавируса выявлено в Рязанской области 10 января, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Впервые зарегистрировано шесть летальных исходов.

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Всего в Рязанской области подтверждено 19 тыс. 482 случая заражения COVID-19. Прошёл лечение и выздоровел 17 тыс. 731 человек, в том числе 114 пациентов выписаны за истекшие сутки.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 190 человек.