Краснодар, , 11:49 — REGNUM В Краснодарском крае за последние сутки подтверждено 190 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 10 января. Сутками ранее, 9 января, сообщалось о 188 новых пациентах.

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«Больше всего заболевших зафиксировано в Краснодаре — 56. В Тимашевском районе заболел 21 человек, в Сочи — 20. В Крымском районе положительный тест на коронавирус получили 12 жителей, в Курганинском районе — девять, в Геленджике — семь», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в регионе за период пандемии подтверждено 29 597 случаев заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения — 521,5. 20 034 пациента выписаны с выздоровлением. Скончались 1082 пациента с COVID-19.

На 10 января в стационарах края в тяжёлом состоянии находятся 119 пациентов: 116 на ИВЛ, трое на ЭКМО.