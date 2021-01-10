Воронеж, , 11:44 — REGNUM В Воронежской области за минувшие сутки подтверждено 390 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 10 января. Сутками ранее, 9 января, сообщалось о 392 новых носителях коронавируса.

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Всего в Воронежской области за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили уже 50 тыс. 105 человек. Выздоровели из общего числа 45 043 пациента, в том числе 161 выписан за минувшие сутки.

Статистику смертности за последние 24 часа пополнили ещё шесть пациентов с COVID-19, общее число заразившихся — 1 450 человек.