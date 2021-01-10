Брянск, , 11:36 — REGNUM В Брянской области 10 января подтверждено 192 случая заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество заражения превысило 25 тысяч, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области выявлено 25 тыс. 124 носителя инфекции. Из них 22 тыс. 640 человек выздоровели, в том числе 265 пациентов были выписаны за истекшие сутки.

Лаборатории проверили 259 тестов, всего выполнено 378 тыс. 778 исследований на коронавирус.