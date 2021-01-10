Белгород, , 11:34 — REGNUM Ещё 182 носителя коронавируса выявлено в Белгородской области 10 января, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два случая больше, чем за предыдущие сутки. На самоизоляции находятся 11 тыс. 067 человек.

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В стационары госпитализированы 1012 человек, из них в тяжёлом состоянии на ИВЛ 127 пациентов. Лечатся амбулаторно 3274 жителя региона. Всего в Белгородской области подтверждено 23 тыс. 686 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 19 тыс. 120 человек, из которых 75 выписаны за минувшие сутки.

Зарегистрировано ещё два летальных исхода. Таким образом, от осложнений на фоне инфекции в регионе скончались 280 человек.