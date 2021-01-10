Тбилиси, , 11:49 — REGNUM Тестирование сотрудников патриархии Грузинской православной церкви (ГПЦ) на коронавирус во всех случаях показало отрицательный результат. Об этом 10 января сообщил отдел по связям с общественностью на сайте ГПЦ.

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«Как известно, представители Научно-исследовательского центра общественного здоровья им. Лугара (лаборатория) провели в Патриархии Грузии ПЦР-тест для сотрудников. Хотим сообщить, что ответы на все тесты, проведенные в патриархии, отрицательные», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что коронавирус выявили в ближайшем окружении патриарха ГПЦ Илии Второго — у его секретаря-референта Шорены Тетруашвили. В связи с этим в патриархию прибыли сотрудники исследовательского центра и взяли биологический материал для ПЦР-теста у 55 человек.

В патриархии подчеркнули, что Илия Второй чувствует себя хорошо и он не проходил тестирование на коронавирус.

Стоит отметить, что 6 и 7 января глава ГПЦ провел праздничную литургию по случаю Рождества. В это время он общался с Тетруашвили. В патриархии заявили, что при общении соблюдались меры предосторожности.

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