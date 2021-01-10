Санкт-Петербург, , 11:08 — REGNUM Ночь с 9 на 10 января 2021 года оказалась в Санкт-Петербурге самой холодной с начала текущего зимнего сезона, было почти минус 14 градусов. А в соседней Ленинградской области столбики термометров опустились почти до минус 30 градусов.

Зимний Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

Такие показатели — на 8−9 градусов ниже климатической нормы для Петербурга и Ленобласти в это время года. Морозы в петербургском регионе могут усилиться.

«Минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала зимы. Минимальная температура воздуха опустилась до — 13,8 градусов», — сообщил 10 января ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В Ленинградской области холоднее всего было в селе Винницы Подпорожского района, на востоке региона — минус 27,3 градуса.

В воскресенье, 10 января, Петербург продолжает находиться во власти морозного антициклона: осадков не ожидается, а морозы могут усилиться. Температура воздуха днем −12…−14 градусов, по Ленобласти −11…−17 градусов, на востоке до — 21 градуса.

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