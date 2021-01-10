Ханты-Мансийск, , 11:07 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждены 158 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 10 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 193 случая.

Основные очаги заражения в регионе на 10 января: Сургут — 23 случая; Сургутский район и Нижневартовск — по 21; Пыть-Ях — 20; Ханты-Мансийск — 14; Советский район — 12; Нефтеюганский район — 8.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 10 января 43 314 случаев. Излечились 39 606 человек, 579 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 9 января — 0,79.