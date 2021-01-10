Тбилиси, , 10:55 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 1143 случая заражения коронавирусом в ходе 11 155 исследований на SARS-CoV-2. Эту информацию 10 января опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 239 229 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 225 335 победили инфекцию, в том числе 617 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 2773 человек с диагнозом COVID-19, в том числе 23 — в течение последних суток. В стационаре лечат 3894 пациентов, в оборудованных гостиницах — 746. На карантине находятся 452 человека.

9 января в Грузии сообщили, что за последние сутки выявили 2058 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 18 149 тестов.

Стоит отметить, что ранее директор Тбилисского центра инфекционных заболеваний Тенгиз Церцвадзе отметил в январе снижение показателей по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом в сутки, по сравнению с декабрём 2020 года, когда в стране был пик «второй волны» пандемии.

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