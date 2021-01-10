Санкт-Петербург, , 10:26 — REGNUM В Петербурге в ходе рейда по проверке соблюдения запрета выхода на лёд водоёмов оштрафованы десять человек, которые отказались покидать опасное место. Теперь их ждет штраф в размере до 5000 рублей. Вышедшие на лёд семьи с детьми добровольно покинули водное пространство после разъяснительной беседы.

Семья на льду Финского залива ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Межведомственный рейд на льду Финского залива около Красносельского района проводили сотрудники комитета Смольного по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также полиции и МЧС .

Хотя толщина льда там не превышает 10 см, что опасно для человека, во время рейда на льду была обнаружена группа рыбаков. Большинство из них вняло словам спасателей и покинуло опасный участок по требованию спасателей. На тех, кто отказался покидать лёд составили протоколы об административных правонарушениях.

«Правила безопасности должны соблюдаться, несмотря на морозную погоду. Запрет выхода на лёд до 15 января установлен на основании ежедневного мониторинга ледового покрова и прогнозов метеорологов. Ценой нарушения этого запрета может стать чья-то жизнь», — прокомментировал ситуацию губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, на льду Финского залива также была обнаружена семья из трёх человек, с ребенком на санках. После разъяснительной беседы нарушители направились в сторону берега.

Добавим, если к 15 января лёд на водоёмах Петербурга не наберет достаточную прочность, то запрет выхода на лёд будет продлен. Решение будут приниматься на основании заключений метеорологов и спасателей.

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