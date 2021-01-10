Сухум, , 09:50 — REGNUM Прием граждан в консульском отделе посольства России в Абхазии будет приостановлен с 11 января из-за действия в республике карантина. Сообщение об этом опубликовано на странице посольства в соцсети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

«Доводим до вашего сведения, что с 11 января 2021 года консульский отдел Посольства России в Абхазии не будет вести прием граждан в связи с введением карантина», — говорится в объявлении.

Время начало приема граждан пока не установлено. Об этом в посольстве пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, в Абхазии жесткие карантинные ограничения введены с 15 октября 2020 года и продлены до 12 января 2021 года. В республике запрещены массовые мероприятия. Детские сады и учебные учреждения закрыты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абхазии выявили почти 170 носителей коронавируса за сутки