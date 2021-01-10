Бишкек, , 08:41 — REGNUM 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Киргизии в минувшие сутки, сообщили 10 января в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением SARS-CoV-2.

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С начала пандемии в республике выявили 82 273 случая заражения коронавирусом, 77 902 из которых преодолели вирус (за сутки выздоровел 151 человек), 1369 человек — умерли от осложнений болезни (скончались два человека за сутки).

На данный момент на лечении находятся 2074 инфицированных, 849 из которых получают лечение в условиях стационаров медицинских учреждений, 1225 — лечатся амбулаторно.

За сутки три медицинских работника заразились коронавирусом, четыре — выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений, шесть — завершили соблюдение режима самоизоляции.

С начала пандемии в республике короанвирус выявили у 4146 медицинских работников, 4007 из которых выздоровели.

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