Москва, , 08:31 — REGNUM В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 10 января, начал действовать новый штраф для автомобилистов. Речь идёт о штрафе за неоплату проезда по платной дороге.

Напомним, что количество платных дорог в России увеличивается и все более стали распространяться случаи, когда недобросовестные водители, пользуясь несовершенством систем оплаты и пропуска на платную дорогу, ездили по ней бесплатно. Нередки были случаи, когда водители просто таранили шлагбаумы. преграждающие путь на платную дорогу.

Теперь же официально введены штрафы за неоплату проезда по платной автомагистрали. Для владельцев легковых автомобилей штраф составит 1,5 тыс. рублей, для грузовых — 5 тысяч рублей.

Фиксировать нарушения будут специальные камеры. Водители будут предупреждаться о наличии фиксаторов нарушений специальными знаками.

При этом нарушителю дается пять дней на оплату стоимости проезда по платной дороге. Если же в течение пяти дней стоимость проезда не оплачивается — выписывается штраф.