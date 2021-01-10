Буэнос-Айрес, , 07:03 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки выявили 11 057 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава этой латиноамериканской страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на аргентинской территории достигло 1 714 409. Также за минувшие сутки в республике скончались еще 144 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Аргентине жертвами осложнений COVID-19 стали 44 417 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января президент Аргентины Альберто Фернандес выразил обеспокоенность ростом заболеваемости коронавирусной инфекции в стране. Он отметил, что граждане страны небрежно относятся к ограничительным мерам и санитарным рекомендациям.

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