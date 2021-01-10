Веллингтон, , 06:32 — REGNUM В Новой Зеландии выявили 31 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за минувшие три дня, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Отмечается, что все зараженные прибыли на новозеландскую территорию из-за границы, случаев локального распространения вируса зафиксировано не было. Коронавирусную инфекцию у пациентов выявили в ходе прохождения обязательного карантина, который отбывают все приезжие после попадания в страну.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 75 активных случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 1863 случая заражения коронавирусом нового типа.