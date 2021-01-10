Вашингтон, , 05:19 — REGNUM Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило $200 мрд. Об этом 10 января сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В списке 500 богатейших людей мира Маск занял первое место, за год его состояние увеличилось на $14,5 млрд и составляет $209 млрд. Отмечается, что данная динамика связана с ростом акций компании Tesla.

На втором месте рейтинга находится основатель компании Amazon Джефф Безос, который является владельцем космической компании Blue Origin, также ему принадлежит издательский дом The Washington Post. Состояние Безоса достигло $186 млрд. На третьем месте среди богатейших людей мира находится Билл Гейтс, основатель Microsoft состояние которого составляет $134 млрд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Маск заявил о своей готовности распродать всё имущество ради основания колонии на Марсе.

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