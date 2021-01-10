Вашингтон, , 05:00 — REGNUM Причины, позволяющие доверять российской вакцине от COVID-19 «Спутник V» назвал журналист Сэм Фазели 9 января на страницах авторитетного издания Bloomberg.

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Фазэли отметил, что Россия с препаратом входит «Спутник V» вошла в пятёрку производителей вакцин по числу доз, на которые в мире заключены контракты на предварительный заказ.

Также журналист Bloomberg обратил внимания на то, что российская вакцина успешно прошла все три фазы клинических испытаний и на каждом этапе её эффективность была более 90%. При этом в ходе испытаний не было выявлено ни одного случая тяжёлого течения заболевания, либо аллергической реакции.

Кроме того, журналист напомнил, что с Россией начала сотрудничать компания англо-шведская компания AstraZeneca, которая планирует создать комбинированный препарат от COVID-19. Этот факт ещё раз доказывает эффективность российской вакцины.

Журналист назвал и причину недоверия западных стран к российскому препарату. По его мнению, такой причиной может случить отсутствие публикаций в научных журналах о результатах третей фазы клинических испытаний. По мнению Фазели, эта причина может считаться несущественной, а вакцина «Спутник V» является таким же сильным кандидатом в борьбе с COVID-19, как и её западные аналоги. В заключение журналист добавил, что предпочёл бы «Спутник V», вместо того, чтобы прививаться вакциной CoronaVac, созданной фармацевтической китайской компанией SINOVAC.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в РПЦ назвали вакцинацию действенным средством борьбы с COVID-19.

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