Сеул, , 04:38 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 665 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 631 случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. При этом в Южной Корее уже на протяжении трех дней выявляют не более 700 инфицированных ежесуточно, а на протяжении шести дней — меньше тысячи. Власти предполагают, что снизить темпы заболеваемости помогли дополнительные ограничительные меры.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 68 664. Также за минувшие сутки в стране скончались 25 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 1125 человек.