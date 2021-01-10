Киев, , 04:24 — REGNUM Предположение, что президент Украины Владимир Зеленский привился от COVID-19 российской вакциной, сделал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива 9 января в эфире телеканала NewsOne.

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Депутат заявил, что считает российскую вакцину от COVID-19 самой эффективной в мире на настоящий момент и выразил уверенность, что украинский лидер и его окружение уже давно сделали прививку, причём использовали при этом препарат российского производства.

Также Кива обвинил Зеленского в том, что его политика в сфере здравоохранения в период пандемии COVID-19 «каждый день забирает сотни жизней». Парламентарий добавил, что украинцы «проклинают главу государства».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Украине служба безопасности возбудила дело по факту возможного ввоза на Украину лекарств под видом вакцины от COVID-19.

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