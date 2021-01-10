Хониара, , 03:52 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3 у побережья Соломоновых островов, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, очаг землетрясения находился в 77 километрах к юго-западу от города Киракира. Глубина его залегания составила 11,06 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Тайване. Очаг сейсмособытия располагался к 27,8 километрах от округа Илань на глубине 72,2 километра. Пострадавших не было.