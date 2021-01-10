Гавана, , 03:04 — REGNUM Власти Кубы ввели ряд новых ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, сообщает агентство Reuters.

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По данным ведущих эпидемиологов республики, новогодние праздники и приезд большого числа людей из-за границы усугубили эпидемиологическую обстановку на Кубе. В связи с этим стране необходимы новые ограничения, чтобы взять распространение инфекции под контроль. Теперь власти Кубы решили приостановить междугороднее транспортное сообщение, проведение культурных мероприятий, а также запретить посещение общественных мест в ночные часы.

По последним данным, на Кубе с начала пандемии выявили 14 188 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончались 148 человек.