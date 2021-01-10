Бангкок, , 02:00 — REGNUM Иностранных туристов, планирующих отдохнуть в Таиланде, по-прежнему ждут в стране, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом 10 января сообщило издание Khaosod English со ссылкой на главу управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютасака Супасорна.

Супасорн отметил, что туристическая визовая программа (STV) всё ещё действует на территории Таиланда без каких-либо дополнительных ограничений. Глава управления по туризму добавил, что Таиланд остаётся открытым для всех, у кого есть необходимые документы. Все гости будут обязаны пройти тестирование и две недели соблюдать карантин.

Также чиновник добавил, что пандемия коронавируса никак не повлияла на число заявок по программе STV.

Напомним, по специальной визовой программе STV туристы из любой страны могут находиться на территории Таиланда до 270 дней с условием прохождения 14-дневного карантина после прибытия. Кроме того, туристы должны самостоятельно оплатить все расходы, связанные с карантином, в том числе медицинскую страховку и проживание.

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