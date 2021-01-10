Нейпьидо, , 00:43 — REGNUM В Мьянме общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 130 тысяч, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

В частности, 9 января на территории республики выявили 566 инфицированных. Таким образом, всего с начала пандемии в Мьянме выявлено 130 049 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в республике скончались еще 14 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Общее число жертв осложнений COVID-19 в Мьянме достигло 2 826 человек. Отмечается, что уже смогли выздороветь 113 550 пациентов. Их выписали из медицинских учреждений Мьянмы.