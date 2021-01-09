Кишинёв, , 21:05 — REGNUM За последние сутки в Молдавии выявили более 400 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 9 января сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным министерства, за сутки в стране зафиксировали 424 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого общее число инфицированных возросло до 149 093.

Также уточняется, что в Молдавии от COVID-19 на данный момент вылечились более 138 тыс. пациентов. При этом сообщается, что общее количество летальных исходов от COVID-19 в стране составляет 3130.

Напомним, днем ранее в Молдавии за сутки выявили 375 случаев заражения коронавирусом.

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