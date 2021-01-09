Владимир Станулевич, 9 января 2021, 21:35 — REGNUM Руководители государств во многом вольны, но и ограничены во многом. Поэтому искусство намека их любимое дело. Вот и на Рождество президент России Владимир Путин, похоже, сделал намек какой транспорт он рекомендует. По традиции, на Рождество он молится в отдаленных от Москвы храмах. На праздничную службу 2021 года в церковь Николы на ильменском острове Липна под Великим Новгородом он прибыл на катере на воздушной подушке. За пять дней до этого, на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, Владимир Владимирович сказал, что «гордится результатами наших судостроителей», и гордость эта относилась как раз к судам на воздушной подушке. В современной России, чтобы продвинуть проект, иногда нужны усилия президента, и за суда на воздушной подушке можно порадоваться.

Владимир Путин прибыл на рождественское богослужение в церковь Николы на Липне. 7 января 2021 года, Новгородская область
Владимир Путин прибыл на рождественское богослужение в церковь Николы на Липне. 7 января 2021 года, Новгородская область
Kremlin.ru

Владимир Путин на встрече с М. Мишустиным: «У нас появляется 10-тонное судно на воздушной подушке, называется «Хаска», его можно будет использовать во всех, в том числе труднодоступных, регионах Российской Федерации, причём круглогодично. Это судно для грузоперевозок, а в 2022 году уже должно появиться судно в 50 тонн. Надеюсь, что тоже работа будет завершена, и эти транспортные средства в России [будут использованы] именно для того, чтобы «сшивать» нашу территорию, чтобы обслуживать наших граждан, чтобы не было населённых пунктов, до которых невозможно добраться. Надо обязательно довести это до конца».

О заречных населенных пунктах, до которых нельзя добраться по 4 месяца в ледостав и половодье, ИА REGNUM писало все 2019−2020 годы. Например, в райцентр Архангельской области Мезень переправы в 2019 году не было почти 4 месяца, и 10-градусный мороз, при котором начинают намораживать ледовую переправу, пришел только в середине февраля, когда топливо в райцентре уже кончалось. Единственная тонкая линия с материком — самолет, билет на который стоит неподъемные для селян 3700 рублей в одну сторону, и который летает всего 2 раза в неделю. «Архангельскавтодором» в зиму 2020−2021 запланированы 45 ледовых переправ. Это минимальная потребность, чтобы обеспечить сообщение с населенными пунктами «за рекой», где живут и работают тысячи людей.

Рабочая встреча Владимира Путина с Михаилом Мишустиным (в режиме видеоконференции). 30 декабря 2020 года, Московская область, Ново-Огарёво
Рабочая встреча Владимира Путина с Михаилом Мишустиным (в режиме видеоконференции). 30 декабря 2020 года, Московская область, Ново-Огарёво
Kremlin.ru

В деревни, где на зиму остаются 2−3 старушек и стариков, переправа одна — зимой тропка, в половодье или шугу — моторка с риском для жизни. Продуктами такие деревни в ледостав и половодье снабжаются по заявкам района областной службой спасения имени И. Поливанного, покойного ее создателя. Но это изредка, и жизнь заставляет бегать за реку гораздо чаще. В распоряжении областных спасателей 6 аэросаней и ни одного судна на воздушной подушке, хотя для оперативности надо иметь такие машины в каждом районе области, которых 19. Пока этого нет даже в планах, и спасатели люди скромные — выкатишь начальникам «шар» больших размеров — жестко поправят.

Нет универсального технического решения проблемы с доступностью — нужна гибкость, линейка решений. Там, где живет 10 человек, зимой достаточно деревянных мостков через реку, а на половодье и шугу — аэросани МЧС. Где человек 50 и какая-то экономика, а река шириной до 25 метров, помогут танковые мостоукладчики с вылетом стрелы на 27 метров, или сварные однопролетные мосты с грузоподъемностью тонн на 10, которые способны делать на соломбальской «Красной Кузнице». Проблема — грузовые переправы более 25 метров. Наука и техника на такие расстояния ничего кроме воздушной подушки, аэросаней или капитальных мостов предложить не может. Интересно могли бы придумать химики, предложив недорогие, безопасные для природы составы — с возможностью превращаться при нулевых температурах в плавучую переправу на один сезон. Что-то вроде пенополиуретана. Но пока такие решения не ищутся, и власти ориентируются на недешевые суда на воздушных подушках. Хотя по однопролетным металлическим мостам проблему мог бы решить и северодвинский ВПК по заказу губернатора А. Цыбульского, распространив серию на весь Север и Сибирь.

Судно на воздушной подушке «Хаска» может брать на борт 10–тонную грузовую машину
Судно на воздушной подушке «Хаска» может брать на борт 10–тонную грузовую машину
Рыбинская верфь

Сайт Ростеха сообщает по «Хаске»: «В 2018 году конструкторы Рыбинской верфи, входящей в концерн «Калашников», приступили к разработке СВП скегового типа «Хаска 10». Судно рассчитано на многоцелевое применение и создается в рамках государственной программы по освоению шельфовых месторождений. С его помощью станут более доступными регионы Сибири, Дальнего Востока, Арктики и рек Волго-Камско-Балтийского региона.

«Хаска» может перевозить до 10 тонн груза и разместить на борту, к примеру, трехосный тягач «КамАЗ». Длина судна — 20,8 м, ширина — 12,5 м, высота — 7,4 м, водоизмещение — 35,7 тонны, мощность силовой установки — 4×800 л. с., скорость — 40 узлов. Управляется судно экипажем из 3 человек. В автономном режиме судно может проводить до 3 дней с дальностью плавания до 400 миль.

В данный момент работы по «Хаска 10» идут полным ходом. Рыбинская верфь занимается строительством совместно с заводом «Вымпел», еще одним предприятием судостроительного кластера «Калашникова». Премьера нового судна на воздушной подушке должна состояться уже в текущем году».

Все лучше, чем без «Хаски», но возникает вопрос, правильно ли выбрана концепция воздушной подушки. Ростех так описывает особенности двух конструкций устройства: «Особенностью конструкции «Хаски» являются гибкие ограждения-скеги. Именно скеги считаются одним из слабых мест СВП этого типа. Если для амфибий повреждение «юбки» не является критичным, то вывод из строя жесткого скега превращает скеговое судно в обычный водоизмещающий корабль с потерей скорости и всех остальных преимуществ СВП. Гибкие скеги отчасти решают эту проблему, они более устойчивы к воздействиям и могут огибать препятствия.

Испытания «Хаски» надо провести в самых суровых условиях Севера и Сибири, на торосистых реках, и только после них запускать в массовое производство
Испытания «Хаски» надо провести в самых суровых условиях Севера и Сибири, на торосистых реках, и только после них запускать в массовое производство
Рыбинская верфь

Разнообразные по конструкции СВП можно разделить на две большие группы: скеговые и амфибии. Плюсом последних, как уже следует из названия, является то, что они способны двигаться по разным типам поверхности — по воде, льду, ровному грунту, болотистой местности, песчаным пляжам. К ним относятся суда, построенные по камерной и сопловой схемам.

В камерных СВП воздух нагнетается под куполообразное днище и свободно вытекает по его периметру. В сопловых судах воздушная подушка ограждается воздушной завесой, которую создают сопла по периметру днища. С изобретением «юбки» — мягкого ограждения для воздушной подушки — этот тип СВП стал самым распространенным. Минусом амфибий является их сравнительно плохая управляемость, связанная с отсутствием контакта с водой. При сильном ветре скорость судна падает, и его может просто сдуть с курса.

Название скеговых СВП произошло от английского слова «скег» — бортовой поплавок или ограничитель. В скеговых судах для уменьшения расхода воздуха подушку ограждают по бокам жесткими скегами или баллонами. Эти СВП, в отличие от амфибий, используются в основном на воде, так как скеги должны быть погружены в воду. В связи с этим скеговые суда более устойчивые, чем амфибии. СВП этого типа по общей конструкции, силовой установке и управлению ближе к традиционным судам».

Эксплуатация судов на воздушной подушке в спасательной службе Архангельской области показала быстрый выход мягкой «юбки» из строя — из-за торосов. Потому служба и заменила подушки на аэросани «Патруль» саратовского производства с жестким днищем. Но их грузоподъемность всего 4 человека.

Владимир Путин прибыл на рождественское богослужение в церковь Николы на Липне. 7 января 2021 года, Новгородская область
Владимир Путин прибыл на рождественское богослужение в церковь Николы на Липне. 7 января 2021 года, Новгородская область
Kremlin.ru

Напрашиваются выводы — перед массовым производством «Хаски» надо провести тщательные испытания в условиях Севера и Сибири, на северных торосистых реках. Прямо посоветую изготовителям «Хаски» провести их на Северной Двине. Из-за различных условий огромного региона надо разрабатывать не одну опытную модель, а как минимум две — основанных на разных принципах. Одну, к примеру, скеговую, другую амфибийную. Сам Ростех сообщает, что амфибийная, в отличии от скеговой «Хаски», может ходить по болотам, отмелям — которых много на северных реках, выходить на берег. На «Хаске» надо предусмотреть небольшую пассажирскую кабину, возможно, съемную, так как любые переправы — это в первую очередь люди, иногда больные или увечные.

Надо начать разработки и недорогих металлических однопролетных мостов для преодоления малых рек, и приемлемые для экологов решения, связанные с химией, плавающей застывающей пеной на один сезон и чем-то подобным — на замену ледовых переправ.

Но процесс поворота госкорпораций лицом к нуждам окраин страны пошел, и это хорошо!