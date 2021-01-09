Лондон, , 19:56 — REGNUM Число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Великобритании с начала пандемии превысило 3 млн. Об этом в субботу, 9 января, свидетельствуют обнародованные на сайте правительственной информации данные.

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В сообщении говорится, что за минувшие сутки в стране выявили 59,9 тыс. носителей коронавируса и в результате этого их общее число стало составлять более 3,01 млн.

По последним данным, за 24 часа в Великобритании от COVID-19 скончались 1035 пациентов, общее число умерших от данного заболевания превысило 80,8 тыс.

Напомним, днем ранее в Британии за сутки скончались более 1,3 тыс. пациентов с COVID-19, а также выявили более 68 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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