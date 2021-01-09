Берлин, , 19:39 — REGNUM В Германии вакцину от COVID-19 получили уже более 500 тыс. жителей, заявил 9 января министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

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«Это работает всё лучше и лучше», — сказал министр в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на правительственном сайте ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии 5 января продлили жесткие карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала неукоснительно соблюдать эти ограничения, и если все будут последовательными, то период ограничений продлится недолго.

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