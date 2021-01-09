Екатеринбург, , 19:04 — REGNUM В Свердловской области 10 января ожидаются сильные снегопады. Об этом сообщают синоптики.

Главное управление МЧС России по региону в связи с этим выступило с экстренным предупреждением. Граждан просят быть в период непогоды осторожными и внимательными. В частности, населению рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если же поездки не избежать, то машины лучше парковать вдали от деревьев, а на дороге быть особенно осторожными.

Пешеходам рекомендуют обходить шаткие строения, деревья, сооружения повышенного риска и т. д. В случае возникновения происшествий спасатели просят обращаться по номеру пожарно-спасательной службы МЧС 101 или на единый номер 112, предназначенный для вызова экстренных служб.