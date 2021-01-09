Калуга, , 20:16 — REGNUM В Калужской области за сутки подтверждено три летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 9 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Обнинска 1960 года рождения, житель Боровского района 1955 года рождения и житель Калуги 1960 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончалось 189 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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