Калуга, , 20:15 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 155 человек за последние сутки, сообщает 9 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне, 8 января, в регионе было зарегистрировано 158 подтверждённых случая.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 22 тыс. 531 человека, 1677 человек находятся на лечении, 20 тыс. 665 человек выздоровели, 189 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (292), в Обнинске (151), Боровском районе (121) и в Кировском районе (103).

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