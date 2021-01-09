Санкт-Петербург, , 18:30 — REGNUM В Петербурге за предыдущие сутки, то есть 8 января 2021 года, прививку от коронавирусной инфекции получили 1470 человек. Это почти в два раза больше, чем было вакцинировано сутками ранее.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

Как сообщил 9 января Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавирусной инфекции, на сегодняшний день в Петербурге привито 11 597 человек, в том числе 344 человека закончили цикл вакцинации, получив обе дозы вакцины. За сутки количество таких лиц увеличилось на 75 человек.

Как отмечают специалисты, получившие прививку от ковида жители становятся частью иммунной популяционной прослойки, которая не дает вирусу распространяться дальше.

«В общей сложности в город поступило 22 692 комплекта доз вакцины, остаток в поликлиниках — 11 095 доз», — подсчитали в координационном совете.

Добавим, что за последние сутки с COVID-19 и подозрением на него в Петербурге госпитализировано 725 человек. Это меньше, чем сутками ранее, когда в больницы поступили около 800 пациентов.

Однако, в связи с окончанием праздников и возобновлением контактов в трудовых и учебных коллективах власти Петербурга ожидают роста заболеваемости, увеличения обращений за медицинской помощью и количества госпитализаций.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге более 10 тысяч жителей вакцинировались от коронавируса