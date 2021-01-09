Киев, , 18:14 — REGNUM На борту рухнувшего в Индонезии самолёта Boeing 737−500, принадлежащего авиакомпании Sriwijaya Air, граждан Украины не было. Об этом 9 января сообщил на странице в соцсети Twitter представитель МИД Украины Олег Николенко, ссылаясь на предварительные данные посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air.

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»Украинцев не было на борту самолета рейса SJ182, который потерпел катастрофу вблизи Джакарты», — написал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади заявил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, на борту которого находились 65 человек, упал в воду недалеко от Джакарты 9 января.

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