Салехард, , 17:49 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 123 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 9 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 138 случаев.

Основные очаги заражения на 9 января в ЯНАО: Муравленко — 18 случаев; Пуровский район и Губкинский — по 17; Надымский район — 16;

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 9 января 33 474 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 26 846 человек, 353 пациента с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).