Оренбург, , 17:38 — REGNUM В Оренбургской области коронавирус обнаружен ещё у 170 граждан. Эти данные за 8 января приводит оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

К 9 января в регионе было зарегистрировано 30 335 заразившихся. Выздоровели уже 26 723 пациента.

В больницах находятся 970 граждан, из них у 308 состояние тяжёлое. С начала пандемии от COVID-19 скончались 379 пациентов, в том числе три случая подтверждено за последние сутки.