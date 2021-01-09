Санкт-Петербург, , 17:22 — REGNUM Актёр петербургского Большого драматического театра (БДТ), народный артист СССР Олег Басилашвили выписан из городской больницы №40 в Сестрорецке, куда он был госпитализирован с диагнозом COVID-19, домой, на амбулаторное лечение. Другая звезда БДТ, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих пока продолжает лечение в условиях стационара.

Большой драматический театр Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Олега Валериановича сегодня выписали из больницы», — сообщили 9 января агентству ТАСС в театре.

Басилашвили был госпитализирован 2 января с лёгкой формой ковида из-за опасений в связи с его преклонным возрастом.

В то же время его коллега по БДТ Алиса Фрейндлих остается на лечении в клинической больнице № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России. Ее состояние оценивается как стабильное. Накануне в больнице ИА REGNUM сообщили, что у пациентки уменьшается степень поражения лёгких.

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Напомним, 86-летняя Алиса Фрейндлих была госпитализирована 25 декабря 2020 года в федеральную больницу с диагнозом «коронавирусная инфекция» после не принесшего результата амбулаторного лечения. В больнице актриса находилась на кислородной поддержке.

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