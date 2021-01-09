Москва, , 17:04 — REGNUM В России на 102-м году жизни скончался Исаак Халатников, который являлся почетным директором Института теоретической физики имени Ландау Российской академии наук и выдающимся ученым. Об этом в субботу, 9 января, сообщили РИА Новости в РАН.

В академии отметили: «И. М. Халатникова не стало».

О том, где и когда произошла трагедия, пока не сообщается.

Отмечается, что Исаак Халатников был последним из непосредственных участников разработки и создания первой советской атомной бомбы.

Как передавало ИА REGNUM, 80-летний актёр Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия», скончался 2 января в столице РФ.

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