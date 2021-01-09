Екатеринбург, , 16:54 — REGNUM В Свердловской области от COVID-19 скончались ещё 16 человек. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии от этого заболевания в регионе умерли уже 1665 пациентов. Их пол и возраст не уточняются. В тяжёлом состоянии находятся 544 госпитализированных. Из них 213 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале за весь период пандемии были выявлены 62 129 носителя коронавируса. Выздоровели уже 54 514.