Москва, , 16:50 — REGNUM В Москве после тяжелой болезни умер 92-летний народный художник СССР, профессор Московского государственного академического художественного института (МГАХИ) имени Сурикова Валентин Сидоров. Об этом сообщили 9 января в учреждении в социальной сети Facebook.

«Случилось непоправимое горе … ушел из жизни … Валентин Михайлович Сидоров, — говорится в сообщении. — Царствие небесное и вечная память!«

Напомним, что среди работ Сидорова, получившего известность как пейзажный и жанровый художник, «Плывут над землей облака», «Потянулись птицы к югу» и др.

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