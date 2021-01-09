Екатеринбург, , 16:44 — REGNUM В Свердловской области за 8 января выявили ещё 385 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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В Екатеринбурге обнаружили 151 заразившегося. Также новые случаи имеются в Артёмовском, Бисерти, Верхней Пышме, Верхотурье, Нижнем Тагиле, Первоуральске и ряде других территорий.

С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 62 129 заразившихся. Выздоровели 54 514.