Москва, , 16:13 — REGNUM Более трех десятков авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 9 января, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:07 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 18 рейсов; в аэропорту «Внуково» задержано 12 авиарейсов, еще четыре отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано три рейса.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях столицы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 22 декабря в столичном метеобюро сообщили, что 2020 г. в Москве оказался самым теплым с 1879 года.