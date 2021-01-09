Вашингтон, , 16:03 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории США скончались более 3,4 тыс. пациентов с COVID-19. Об этом 9 января сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за сутки в стране от COVID-19 скончались 3456 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов превысило 368 тыс.

Также сообщается, что 283 204 случая заражения SARS-CoV-2 выявили за сутки в стране и в результате этого их общее число стало составлять более 21,8 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено более 274 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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