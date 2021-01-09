Киев, , 15:26 — REGNUM 44 новых случая инфицирования коронавирусом выявили в украинской армии в минувшие сутки, сообщили 9 января в пресс-службе командования медицинских сил вооруженных сил Украины.

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Восемь человек за сутки были госпитализированы в медицинские учреждения (один — работник ВСУ, остальные — военнослужащие).

36 инфицированных проходят лечение в амбулаторных условиях — 34 из них — военнослужащие, двое — работники ВСУ.

По состоянию на 9 января в вооруженных силах Украины коронавирусом инфицированы 1265 человек.

С начала пандемии в ВСУ выздоровели 13 263 инфицированных, 38 человек скончались от осложнений коронавирусной болезни.

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