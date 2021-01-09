Берлин, , 15:20 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ближайшие две недели зимы в ФРГ станут самой сложной фазой пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом Меркель заявила в видеообращении к согражданам сегодня, 9 января.

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Меркель констатировала, что прирост числа выявленных случаев заражения в Германии очень высок. Многие медицинские учреждения работают на грани.

«Ближайшие две недели зимы будут самой сложной фазой пандемии. Каждый день Институт Коха сообщает нам о сотнях людей, умерших из-за коронавируса, о тысячах, которые борются за свои жизни в отделениях интенсивной терапии, и десятках тысяч новых случаев заражения. Врачи и медперсонал во многих больницах работают на грани. И то, что мы слышим о мутациях вируса, не ведет к снижению беспокойства», — сказала Ангела Меркель.

Напомним, что власти Германии 5 января продлили жесткие карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Меркель призвала неукоснительно соблюдать эти ограничения, и если все будут последовательными, то период ограничений продлится недолго.

Меркель напомнила, что в Германии, как и в других странах Евросоюза, уже идет вакцинация от коронавируса. Канцлер заверила своих сограждан, что в конечном итоге каждый житель Германии сможет сделать прививку.